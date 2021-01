Nieuwe arrestaties voor explosies in afpersingszaak fruitimporteur Hedel

De politie heeft vanochtend opnieuw twee mannen opgepakt in een onderzoek naar de bedreigingen en afpersing van de directeuren en medewerkers van fruitimporteur De Groot uit Hedel.

De mannen zijn opgepakt in Naarden en Bussum. Ze worden volgens de politie verdacht van betrokkenheid bij het laten ontploffen van vuurwerkbommen en brandstichtingen bij adressen die een relatie lijken te hebben met het fruitbedrijf.

Directie en medewerkers van De Groot worden bedreigd en afgeperst sinds het bedrijf anderhalf jaar geleden de vondst van 400 kilo cocaïne in een partij bananen meldde. Zo lag er onder meer een handgranaat op de stoep bij een zoon van een directeur en werden er twee woningen van medewerkers beschoten.

Op 17 december werden er al twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij een aanslag op een woning in Hedel. Dat huis brandde eind november af. De verdachten zitten nog vast. Een paar dagen later werden er nog eens drie verdachten aangehouden in verband met een nieuwe dreiging. Een van hen zit nog in voorlopige hechtenis.

Alle verdachten in deze zaak komen uit het Gooi. Een van de mannen die vandaag is aangehouden, werd in 2019 ook al opgepakt voor een poging tot afpersing van het fruitbedrijf. Morgen staat daarvoor een zitting gepland, maar de kans bestaat dat de strafzaak tegen deze verdachte wordt aangehouden, meldt Omroep Gelderland.