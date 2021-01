Ook Rutte vindt dat er fouten zijn gemaakt bij vaccinatiestrategie

Geert Wilders vindt dat Rutte zich dood moet schamen. "Realiseert u zich dat er 164.000 vaccins twee weken in de vrieskast hebben gelegen en wat de consequenties daarvan zijn?" Rutte zegt het er op zich mee eens te zijn dat elk vaccin telt. "Elke prik beschermt, daar heeft u een punt. Maar er was op dat moment niks meer aan te doen."

Rutte zegt dat hij zich, net als veel anderen, met de feestdagen heeft zitten verbijten bij de beelden vanuit andere landen. De vertraging is volgens hem mede ontstaan doordat het kabinet ervan is uitgegaan dat het vaccin van farmaceut AstraZeneca als eerste op de markt zou komen, maar het werd dat van Pfizer/BionTech. Dat middel, dat diep ingevroren moet worden, vraagt om een heel andere vaccinatie-aanpak.

Wilders en Rutte in debat over vaccins die in de vriezer bleven - NOS

Toch, zei Rutte: dingen heel precies en goed doen is ook van belang. In de toekomst zal Nederland wel wendbaar zijn, omdat er dan voldoende capaciteit is. "Die capaciteit wordt de komende weken verder en verder en verder opgeschaald."

De Tweede Kamer is teruggekomen van reces om over het vaccinatiebeleid te praten. Oppositiepartijen, maar ook coalitiepartijen uitten vanmorgen forse kritiek op de vaccinatiestrategie van het kabinet. Minister De Jonge erkende gisteren dat Nederland eerder had kunnen beginnen met vaccineren, maar dat er op het verkeerde middel was gewed. "Als er fouten zijn gemaakt, dan geven we dat toe."