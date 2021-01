Percentage positieve tests stijgt: 'overtuigende effecten lockdown blijven uit'

Hoewel er minder mensen positief zijn getest op het coronavirus, steeg in de afgelopen week het percentage positieve tests. "Overtuigende effecten" van de lockdown die half december is ingesteld, blijven daarmee uit, in de woorden van het RIVM.

Het RIVM vindt de cijfers over de afgelopen week moeilijk te duiden. "De daling van het aantal besmettingen kan het gevolg zijn van minder testen", zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. "Maar het kan ook komen door de lockdown, dat er echt minder mensen zijn met klachten. In elk geval is de daling niet zo overtuigend als die tijdens de eerste lockdown in het voorjaar."

Over een week beslist het kabinet of maatregelen kunnen worden afgebouwd. Timen wil daar niet op vooruitlopen, maar zegt wel: "Versoepelingen van de lockdown komen pas in zicht als we in de buurt van de signaalwaardes komen. En daar zitten we nog heel ver vanaf. Landelijk hebben we per week meer dan 300 positief geteste personen per 100.000 inwoners. Dat is heel hoog."

Timen wil de komende week afwachten voordat zij conclusies trekt. Dan moet ook duidelijk worden wat het effect is van de Kerstdagen en de jaarwisseling. "We weten nog niet of mensen vaker bij elkaar zijn geweest en het virus hebben overgedragen", aldus Timen.

Alle regio's hoog

In alle regio's zijn de cijfers hoog, meldt het RIVM. In veel veiligheidsregio's was wel sprake van een lichte daling, behalve in Zaanstreek-Waterland, Drenthe en Friesland. Ook de regio Twente valt in negatieve zin op: daar is het aantal positieve tests, afgemeten naar het aantal inwoners, het hoogst. Ook zijn daar van alle afgenomen tests de meeste uitslagen positief.

Over de ziekenhuizen is het RIVM voorzichtig positiever. Het aantal opnames van covidpatiënten op verpleegafdelingen was daar afgelopen week 9,5 procent lager. Tegelijkertijd stroomden 10 procent meer patiënten door naar de IC's.

Op 18 december, net na het ingaan van de nieuwe lockdown, daalde het zogenoemde R-getal van 1,15 naar 0,91. Dat is goed nieuws: bij een R onder de 1 neemt de verspreiding van het virus af. Een R van 0,91 betekent dat 100 mensen samen 91 anderen besmetten.

Relatief veel besmettingen ontstaan bij bezoek, bijvoorbeeld aan familie of vrienden. Daar ontstaat circa een derde van de besmettingen. Sinds 31 augustus was dat gemiddeld 21 procent. Het aantal besmettingen op werk was juist een kleiner aandeel, maar 10,5 procent, tegen 14,6 procent sinds 31 augustus.