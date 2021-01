10 jaar na Chemie-Pack: schoonmaak bodem nog lang niet klaar

Het terrein van Chemie-Pack na de brand - ANP

Tien jaar geleden brak er een grote brand uit bij Chemie-Pack in Moerdijk. Een medewerker poogt met een gasbrander een bevroren pomp te ontdooien. De pomp vat vlam en een vuurzee verspreidt zich razendsnel over het terrein, dat vol staat met chemicaliën en andere brandbare producten. Tot in de Randstad en Midden-Nederland moesten mensen hun ramen en deuren gesloten houden. Bij de brand vielen geen doden of gewonden. Wel meldden in de dagen na de brand 545 mensen zich met gezondheidsklachten (.pdf). Ook lekten honderden verschillende chemicaliën de grond in. Het bodemreinigingsproces loopt al jaren en gaat de goede kant op, maar is nog lang niet klaar. "Toen ik gebeld werd in de auto, zag ik de rookpluimen al over het Hollands Diep komen", herinnert burgemeester Jac Klijs zich vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. Klijs is nu burgemeester van Moerdijk, maar in 2011 vervulde hij die rol voor het nabijgelegen Hoeksche Waard. "Ik zei tegen mijn vrouw: dit is foute boel."

De totale kosten van de brand worden geschat op meer dan 70 miljoen euro - ANP

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde in 2012 al dat de crisiscommunicatie rond de brand een chaos was. Dat erkent ook Klijs: "Op regionaal niveau ging het prima, maar de afstemming tussen de regio's Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland verliep niet altijd even vlekkeloos." "Iedereen communiceerde voor zich en dacht het 't beste te doen. Dat heeft veel ellende veroorzaakt", stelt Klijs. "Tegenwoordig doen we dat veel eenduidiger; we hebben veel geleerd van het incident." "De brand heeft een geweldige nasleep gehad", concludeert Klijs. Het voormalige terrein van Chemie-Pack is nog altijd onbruikbaar. "Op enig moment wordt het weer opnieuw uitgegeven als bedrijventerrein, maar nu is het nog een kale vlakte vanwege met name de bodemverontreiniging."

In de eerste jaren na de brand werd de bovenste bodemlaag gereinigd - ANP

Volgens projectmanager Sjouke Koen is de situatie uniek: "Het is een heel gevarieerde cocktail aan verontreiniging die hier in in de grond zit." Hij is namens techniekbedrijf Heijmans verantwoordelijk voor het reinigen van de bodem van het oude Chemie-Packterrein. "Aan het begin ging het om meer dan honderd verschillende chemische stoffen", zegt Koen. "Dat is inmiddels aanzienlijk teruggebracht, maar sommige zogenoemde dominante stoffen zitten nog steeds in de grond."

Quote Met kilometers aan buizen creëren we een optimale omgeving voor bacteriën om hun werk te doen: chemicaliën afbreken. Sjouke Koen, projectmanager bodemreiniging