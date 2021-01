Vitesse boort Red Bull-netwerk aan en hengelt twee talenten binnen

Vitesse heeft op één dag twee winterse aanwinsten binnen. De Arnhemmers, de huidige nummer vier in de eredivisie, hebben Dominik Oroz en Noah Ohio weten te strikken. Beiden komen van een Red Bull-club.

Oroz, een 20-jarige verdediger uit Kroatië, komt uit het netwerk van trainer Thomas Letsch en technisch directeur Johannes Spors. De Duitsers hebben een verleden bij RB Salzburg, waar Oroz in de jeugd heeft gespeeld.

De rechtsbenige centrale verdediger van 1,92 meter lang speelt sinds begin 2019 voor FC Liefering, dat eigendom is van RB Salzburg en uitkomt op het tweede niveau in Oostenrijk.

"Met de komst van Dominik hebben we beide centrale posities in de verdediging dubbel bezet", licht Spors toe. "Daarnaast halen we Dominik voor de toekomst." Oroz tekende een contract voor 2,5 jaar met een optie voor nog een seizoen.

Verleden bij Manchester United en City

De andere aanwinst kent een bijzonder verleden. De 17-jarige spits Ohio, die voor anderhalf jaar gehuurd gaat worden van RB Leipzig, speelde in de jeugd van amateurclub FC Almere en vertrok naar de academie van Manchester United.

Hij liet United achter zich en ging spelen voor stadgenoot en aartsrivaal Manchester City. Vanaf 2019 staat hij onder contract bij Leipzig. "Noah wordt alom gezien als een groot talent", vertelt Spors.