Oppositie neemt vaccinatiebeleid kabinet onder vuur

De oppositie in de Tweede Kamer is zeer kritisch over het vaccinatiebeleid van het kabinet. PvdA-leider Asscher stelt dat het kabinet heeft gefaald. GroenLinks-leider Klaver vindt het onacceptabel dat er kostbare weken verloren zijn gegaan. Wat de PVV betreft wordt minister De Jonge vervangen.

De Tweede Kamer is teruggekomen van reces om over het vaccinatiebeleid te praten. De oppositie vindt het vreemd dat "heel Europa al aan het vaccineren is, behalve Nederland". PVV-voorman Wilders rekent dat De Jonge zwaar aan. "U bent niet de juiste man op de juiste plek. Wij zeggen het vertrouwen in u op."

'Zigzaggende minister'

Denk-leider Azarkan heeft het over "een zigzaggende minister, die loze beloftes doet". "Nederland verdient beter", zei hij, zonder duidelijk te maken of hij een motie van wantrouwen van de PVV steunt. GroenLinks vindt dat er een aparte minister voor vaccinatiebeleid moet komen.

Marijnissen van de SP denkt dat De Jonge niet alleen verantwoordelijk is. 'Heel Europa prikt, maar Nederland wikt. Dat doet heel veel pijn, en dat rekenen we het kabinet aan." PvdA-leider Asscher wijst erop dat er al weken vaccins in de vriezer liggen en verzucht: "Wat een falen van dit kabinet."