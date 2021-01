Waarom twee zetels in Georgia zo belangrijk zijn

Aanhangers van de Democraten Warnock en Ossoff voeren campagne - Lucas Waagmeester / NOS

Ruim 3 miljoen mensen hebben hun stem al vroegtijdig uitgebracht in de twee Senaatsraces in de Amerikaanse staat Georgia. Een historisch hoge opkomst voor Senaatverkiezingen, maar deze verkiezingen zullen dan ook bepalen of de Democraten of de Republikeinen het de komende jaren voor het zeggen krijgen in de hoge kamer van het Congres. Vandaag mag de rest van de stemgerechtigden naar de stembus. Hoewel de Democratische kandidaten in de peilingen op een lichte voorsprong staan, zijn de verkiezingen nog zeker geen gelopen race. Cruciale zetels Van de honderd zetels in de Senaat zijn alleen de twee zetels van Georgia nog niet opgevuld. Geen van de kandidaten kreeg afgelopen november meer dan 50 procent van de stemmen en dus zijn er nu zogenoemde runoff-verkiezingen. Op dit moment hebben de Republikeinen de helft van de zetels in handen en de Democraten 48. De Democraten moeten dus beide zetels in Georgia winnen om ook op vijftig zetels uit te komen. Als beide partijen een gelijk aantal zetels hebben, geeft de vicepresident de doorslag bij een gelijk aantal stemmen. Dat zou dus vanaf 20 januari de Democraat Kamala Harris zijn. Als de Democraten een of geen van de zetels krijgen, houden de Republikeinen de meerderheid in de Senaat en kunnen ze veel beleid van de nieuwe gekozen president Biden blokkeren. Campagne voeren President Trump en Biden gooiden gisteravond hun gewicht in de strijd om op het laatste moment de kandidaten van hun partijen aan te prijzen. Biden sloot zijn campagnebijeenkomst op Georgia State University af met de oproep: "Stem! Stem! Stem!". Trump herhaalde tijdens een rally op het platteland van Georgia nogmaals dat hij vindt dat de presidentsverkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Hij noemde de minister die in Georgia toezicht moest houden op een eerlijk verloop van de verkiezingen 'crazy'. Afgelopen weekend zette hij dezelfde minister in een telefoongesprek van een uur ook al onder druk om op zoek te gaan naar extra stemmen.

Quote De president heeft met zijn gedrag veel mensen geschoffeerd. Rusty Paul, prominent Republikein

Trump neemt daarmee het risico dat zijn loyaalste aanhangers nu niet meer gaan stemmen omdat ze het vertrouwen hebben verloren in het verkiezingsproces. "Inmiddels denkt 30 procent van de Republikeinse achterban in Georgia dat er iets is misgegaan bij de verkiezingen, maar erger nog: 5 procent van de Trump-supporters gaat niet eens meer stemmen, omdat ze denken dat de verkiezingen gestolen zijn", zegt vooraanstaand Republikein in Georgia Rusty Paul. Paul was eind jaren 80 onderminister van Volkshuisvesting onder president Bush en is nu burgemeester van Sandy Springs, een nieuwe gemeente ten noorden van Atlanta. "De president heeft met zijn gedrag veel mensen geschoffeerd. Niet alleen Democraten. Er waren zo'n 100.000 Republikeinen die niet voor de president hebben gestemd. Dus als hij ontdaan is over de uitslag dan hoeft hij alleen maar in de spiegel te kijken." Trump sprak zijn aanhangers gisteravond toe bij de plaats Dalton: