Boskalis gaat meebouwen aan megaproject Antwerpse Ring

Het Papendrechtse bouw- en baggerbedrijf Boskalis gaat meewerken aan het verbeteren van de berucht drukke ringweg van Antwerpen. Het megaproject, waarmee 500 miljoen euro is gemoeid, is toegezegd aan een consortium waar Boskalis deel van uitmaakt.

De Antwerpse ring wordt volledig sluitend gemaakt door de Oosterweelverbinding, een tunnel onder de Schelde aan de westkant van de stad. Boskalis wordt verantwoordelijk voor de aanleg van een groot knooppunt in het havengebied en het vervangen van een naastgelegen sluis uit 1907.

Het nieuwe knooppunt komt deels verdiept te liggen, waarvoor een tunnelbak van 15 tot 30 meter diep wordt aangelegd. Daarvoor moet ruim drie miljoen kubieke meter grond worden verplaatst. De nieuwe sluis wordt 230 meter lang en 36 meter breed.

De aanpak van de ringweg wordt het grootste Vlaamse infrastructuurproject ooit genoemd. Het project van Boskalis is slechts een van de vijf deelprojecten. In totaal wordt ruim 3,2 miljard euro uitgetrokken voor het megaproject.

Decennia discussie

Er wordt al decennia gesoebat over het verbeteren van het verkeer rond Antwerpen. De ringweg is het drukst bereden stuk snelweg van België en vanwege de vele files een doorn in het oog voor de lokale autoriteiten. Een oplossing was lange tijd ver weg, vanwege bezwaarschiften van omwonenden en actiegroepen en uiteenlopende meningsverschillen in de politiek.

Zo werd er lange tijd gediscussieerd over de bouw van een brug in plaats van een tunnel. De Vlaamse politiek bleef jarenlang verdeeld over deze 'Lange Wapper'. Het gigantische bouwwerk zou de skyline vervuilen en toekomstige stadsuitbreiding in de weg zitten, maar was een goedkopere optie dan een tunnel.

Afgelopen november werd het fiat gegeven voor de omgevingsvergunning voor de Oosterweelverbinding, waardoor er definitief kan worden begonnen. De werkzaamheden moeten dit jaar van start gaan. In 2030 moet het gehele project zijn afgerond.