Jeugdjournaal bestaat 40 jaar en geeft live kijkje achter de schermen

Het is vandaag precies veertig jaar geleden dat het eerste Jeugdjournaal werd uitgezonden. De hele dag wordt daar op alle kanalen van het Jeugdjournaal aandacht aan besteed, met als hoogtepunt een speciale uitzending vanaf 18.45 uur op YouTube: een kijkje live achter de schermen.

Wat veertig jaar geleden begon als een uitzending van een paar keer per week een paar minuten (en niet in de schoolvakanties), is inmiddels uitgegroeid tot een dagelijks avondjournaal van twintig minuten en een uitzending in de ochtend.

En het is niet alleen bij televisie gebleven; het Jeugdjournaal heeft ook een eigen site, een app en is actief op YouTube en Instagram.

Bekende presentatoren

De eerste uitzending op 5 januari 1981 werd gepresenteerd door Leontien Ceulemans. Daarna volgden andere bekende gezichten als Marga van Praag, Robert ten Brink, Frank du Mosch, Aldith Hunkar, Milouska Meulens en Winfried Baijens.

Dat het programma zich richt op kinderen van 9 tot en met 12 jaar betekent niet dat grote, heftige en ingewikkelde nieuwsgebeurtenissen worden gemeden. "Het afgelopen jaar stond natuurlijk in het teken van corona", zegt eindredacteur Jochem Nuhn. "Vooral de gevolgen voor de kinderen op de basisscholen is een onderwerp waar het afgelopen jaar heel veel reacties op zijn gekomen."

Brandwonden en pesten

Voor ingrijpende persoonlijke verhalen van kinderen is in de uitzendingen ook plek. "Zo hadden we een portret van Fender, een jongen met brandwonden. In het jaaroverzicht van 2019 keek hij terug op zijn eerdere optreden in het Jeugdjournaal. Net als Nina, een meisje dat werd gepest", zegt Nuhn.

Presentator Lucas van de Meerendonk loopt vanavond met een camera over de redactie en laat zien hoe het Jeugdjournaal wordt gemaakt. Er wordt dan ook live meegekeken met de tv-uitzending. De stream op YouTube begint om 18.45 uur en duurt tot 19.25 uur.