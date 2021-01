Thema-uitzending NOS over corona-vaccinatiecampagne

Op de avond voordat de eerste mensen in Nederland een coronavaccin krijgen, maakt de NOS een televisieprogramma over de grootste vaccinatiecampagne in de Nederlandse geschiedenis.

Te gast zijn vertegenwoordigers van onder andere de Gezondheidsraad, het RIVM en de GGD, ofwel de mensen die verantwoordelijk zijn voor wie, wanneer en waarmee zal worden ingeënt. Ook wordt geschakeld met een covid-afdeling in het land voor een gesprek met ervaringsdeskundigen: patiënten en verpleegkundigen.

Er is live contact met de locatie in Veghel waar woensdag de eerste Nederlander zijn of haar prik zal krijgen. En verder wordt de kijker een blik gegund op de afdeling waar een ander vaccin wordt getest. Nederlandse onderzoekers en testpersonen doen daar mee aan een wereldwijd onderzoek naar de werkzaamheid van dat vaccin.

De presentatie is in handen van Rob Trip.

NOS Avond van de vaccinatie is vanaf 20.35 uur te volgen via deze kanalen: