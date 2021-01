Vaccinatiebereidheid neemt toe • Duitse besmettingen weer boven 10.000

Verschillende ziekenhuisbesturen zijn boos op minister Tamara van Ark. Volgens het AD wil de minister hun extra IC-bedden voor coronapatiënten niet vergoeden. Daarom hebben de ziekenhuizen een rechtszaak aangespannen. Voor ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede betekent de opstelling van Van Ark een verliespost van 3,5 miljoen euro.

"In de praktijk betekent het dat we voor vier bedden geen vergoeding krijgen, terwijl dat wel is toegezegd", zegt bestuurder Arjen Hakbijl in het NOS Radio 1 journaal. "Nu krijgen we 3,5 miljoen euro minder subsidie terwijl we wel de kosten voor de bedden en de zorg aan de bedden moeten maken."

"Het is wrang en zuur dat we in de verliezen komen en niet krijgen wat ons is toegezegd. Terwijl onze artsen en verpleegkundigen in twaalfuursdiensten op de IC werken, waar we er alles aan doen om de patiënten de best mogelijke zorg te bieden."

Zeven ziekenhuizen hebben gezamenlijk de zaak aangespannen. Volgens Hakbijl gaat de rechtszaak zeker door en is het geen loos dreigement aan het adres van de minister.