Rutte erkent fouten in vaccinatiestrategie • Kinderen Kenia eindelijk weer naar school

Het vaccinatieplan liet te lang op zich wachten, zeker gezien het snelle oprukken van de nieuwe coronavariant die vorige maand in het VK opdook. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IC's, heeft in Radio 1-programma Spraakmakers zijn zorgen geuit. "Als die Engelse variant deze kant op komt, lopen de IC's zo vol. De reactie hierop is te traag."

"De afgelopen weken is er tijd verloren gegaan. Het tempo moet erin gehouden worden", zegt Gommers. Hij stelt dat er te weinig transparantie is vanuit het kabinet over het vaccinatieplan. "Snelheid is vanwege de Engelse variant nog meer van belang geworden", stelt hij.

"Ik sta niet zo dichtbij het kabinet als men denkt, voor mij was het ook gissen naar de volgorde van vaccineren", zegt Gommers. "In de eerste golf was ik ongelofelijk blij omdat alle neuzen dezelfde kant op stonden en bureaucratie er even niet toe deed." Maar de bureaucratie is nu weer terug, vindt hij. "Iedereen moet er een plasje over doen. Ik wil snel besluiten en gaan, daar ben ik intensivist voor. Niet het vaccin ergens in een transporthal laten staan omdat er nog geen plan is."