OMT-lid somber over einde lockdown • Kamer wijst plan voor leeftijdselectie op IC’s af

Amerikaanse gezondheidsautoriteiten onderzoeken samen met farmaceut Moderna of het vaccin van deze producent bij een halvering van een dosis ook werkt. Als dat zo is, verdubbelt het aantal beschikbare vaccins, schrijft The New York Times. Dat zou een opsteker zijn, gezien het tekort aan vaccins in de VS, waar het aantal besmettingen boven de 21 miljoen is gestegen.

Het hoofd van het Amerikaanse vaccinatieprogramma zei zondag in een tv-programma dat toediening van een halve dosis van het Moderna-vaccin bij testpersonen in de leeftijdsgroep 18 tot 55 jaar exact dezelfde immuunreactie opriep als bij mensen die de voorgeschreven dosis hadden gekregen.

Om de vaccinaties te halveren, is toestemming van de FDA nodig, maar deze toezichthouder wil daar nog niet aan. Het ging om een relatief kleine groep testpersonen en het feit dat de immuunreactie hetzelfde was, betekent volgens regeringsadviseur Fauci nog niet dat het vaccin bij halvering net zo effectief zal zijn. Om daarachter te komen, is meer onderzoek nodig.