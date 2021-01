Kamer wijst plan voor leeftijdselectie op IC’s af • Onduidelijkheid over extra Pfizer-vaccins

In Zürich is een Nederlands meisje opgepakt toen ze met een vals negatief coronatestresultaat naar Nederland probeerde te vluchten. Het 17-jarige meisje was kort daarvoor in het kanton Wallis positief getest en had van de autoriteiten opdracht gekregen in isolatie te gaan.

Daar had ze geen zin in en ze besloot met een vervalste testuitslag naar een vliegveld te gaan om een vlucht naar Amsterdam te nemen. De autoriteiten in het dorp waar zij verbleef, merkten dat ze verdwenen was en waarschuwden de politie. Die pakte haar op kort voordat ze aan boord wilde gaan.

Het meisje is met een ambulance teruggebracht naar Wallis. Ze wordt vervolgd voor het overtreden van de epidemiewetgeving en vervalsen van documenten.