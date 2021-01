Duitse besmettingen weer boven 10.000 • Corona remt bevolkingsgroei

Het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland is weer boven de 10.000 uitgekomen. In de afgelopen 24 uur kwamen er 11.897 nieuwe gevallen bij. Rond de feestdagen werd er weinig getest, dat kan verklaren waarom er nu weer een stijging in het aantal gevallen te zien is. De afgelopen dagen was er overigens geen forse daling van het aantal geregistreerde besmettingen.

Gisteren schreef de Duitse krant Bild dat de lockdown verlengd gaat worden tot 31 januari. Andere media hebben het bericht nog niet bevestigd.

De huidige lockdown ging half december in en geldt tot 10 januari. De maatregelen zijn onder meer dat scholen, winkels en horeca gesloten blijven. Naar verwachting neemt bondskanselier Merkel vandaag het besluit tot de verlenging. Onduidelijk is nog wat het voor scholen betekent.