Wetenschappers Koopmans en Gommers winnen Machiavelliprijs 2020

Hoogleraar virologie Marion Koopmans en arts Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, kijgen de Machiavelliprijs 2020. Die onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie.

De jury van de Stichting Machiavelli prijst de twee voor hun "niet aflatende inzet om de wetenschap over het coronavirus toegankelijk te maken voor een breed publiek. Enthousiast en onvermoeibaar weten zij keer op keer feiten en fabels over het virus te onderscheiden in een begrijpelijke taal."

'Groter begrip, zeker bij jongeren'

Vooral het feit dat Koopmans en Gommers de dialoog aangaan met mensen die het gevaar van het coronavirus in twijfel trekken, en die kritiek hebben op het regeringsbeleid rond dat virus, kan op waardering rekenen van de jury. Het draagt bij "aan een groter begrip, zeker bij jongeren. Het siert Koopmans en Gommers dat zij het informeren van een breed publiek tot hun roeping hebben gemaakt, naast hun dagelijks werk in de zo urgente bestrijding van het coronavirus."

Vorig jaar werd de prijs gewonnen door journalistiek collectief Bellingcat, voor hun "vernieuwende manier van onderzoeksjournalistiek". Eerdere winnaars in de 32 jaar dat de prijs wordt uitgereikt, zijn onder anderen de Onderzoeksraad voor Veiligheid, burgemeester Eberhard van der Laan, koningin Máxima, bondscoach Bert van Marwijk en onderzoeksjournalist Jeroen Smit.

De prijs wordt op maandag 15 februari zonder publiek uitgereikt in het Haagse perscentrum Nieuwspoort, de uitreiking kan via een livestream worden gevolgd op NPO Politiek.