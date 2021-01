Kamer terug van reces: pittig debat over vaccinaties verwacht

Hoe gaat het na de start van het vaccineren komende woensdag verder? Moeten er nog strengere maatregelen komen, nu de besmettingscijfers niet snel naar beneden gaan, en er veel onzekerheid is over de nieuwe Britse mutatie?

Eigenlijk is de Tweede Kamer met reces tot 11 januari, maar PVV, PvdA en SP wilden niet zo lang wachten. Er zijn volgens deze partijen genoeg kwesties die sneller besproken moeten worden. Daarom komt de Kamer vandaag eerder terug.

Verwacht wordt dat minister De Jonge opnieuw onder vuur komt te liggen. Gisteren erkende hij dat "we onvoldoende wendbaar" zijn gebleken.

De afgelopen dagen lagen de besmettingscijfers rond de 8000 per dag, hoger dan gehoopt. Veel zicht op versoepelingen van de huidige 'harde lockdown', die half december inging, is er dan ook niet. Het kabinet gaat daarover deze week ook geen nieuws naar buiten brengen.

Hoe zit het met de vaccinaties?

Wat de Kamer wel vandaag wil horen van het kabinet is hoe het nu zit met de vaccinaties. Zorgmedewerkers, huisartsen, verpleeghuismedewerkers, maar ook boa's en politieagenten: iedereen wil graag bij de eerste ronde horen. Morgen wordt er gestart, maar hoe gaat het verder? Hoeveel vaccins zijn er voor hoeveel mensen beschikbaar?

Op 8 december kondigde De Jonge een wijziging van de vaccinatiestrategie aan. Niet de bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen zouden als eersten het vaccin krijgen, zoals eerder het plan was, maar hun verzorgers.

Daarop deden de ziekenhuizen, die de toestroom van patiënten zagen oplopen, een beroep op het ministerie van Volksgezondheid ook de ziekenhuiszorg vooraan te zetten bij de eerste ronde. Morgen beginnen de vaccinaties van ongeveer 30.000 zorgmedewerkers, die betrokken zijn bij coronapatiënten, of op de intensive care of Spoedeisende Hulp werken.

Enorme chaos, grote fouten

Kamerleden verwijten De Jonge onduidelijkheid in het vaccinatiebeleid. PVV-leider Wilders heeft er geen vertrouwen meer in, en spreekt van een enorme chaos en grote fouten. De PvdA stoort zich aan de ogenschijnlijk laconieke houding van De Jonge. De 'draai' in het beleid wekt volgens partijen verwarring, net als het feit dat de meeste buurlanden eerder zijn gaan vaccineren dan Nederland.

De Jonge zei gisteren al in een brief dat verwachtingen over vaccins niet altijd uitkwamen, en dat we "onvoldoende wendbaar zijn gebleken om de veranderingen die zich voordeden te kunnen accommoderen." Zo erkent de Jonge ook dat hij de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) eerder had kunnen vragen hun systemen in stelling te brengen. Vandaag moet blijken of een meerderheid in de Kamer genoegen neemt met deze inzichten.