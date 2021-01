Uitslaande brand bij McDonalds in Stadskanaal

Bij een restaurant van McDonalds in Stadskanaal is een grote brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat de vlammen hoog uit het gebouw slaan. De oorzaak is niet bekend.

In delen van Stadskanaal geldt een NL Alert, vanwege de vrijgekomen rook. De brandweer riep buurtbewoners op ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De brandweer heeft het sein brand meester gegeven, maar zegt nog "een tijdje" nodig te hebben om het vuur volledig te doven. Het korps krijgt daarbij steun van de brandweer uit Groningen, Veendam en Gasselternijveen.

bekijk hier beelden van de brand: