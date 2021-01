Farmaceuten en toezichthouder: werking vaccin bij uitstel tweede prik niet bewezen

Vaccinontwikkelaars Pfizer en BioNTech waarschuwen dat er geen bewijs is dat hun coronavaccin voldoende bescherming biedt als de tweede injectie wordt uitgesteld. Verschillende landen kiezen ervoor de tweede prik niet binnen drie weken maar pas later te geven, of overwegen dat.

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech moet twee keer worden toegediend voor maximale bescherming. De fabrikanten hanteren een tussentijd van drie weken. Dat is ook de termijn die werd aangehouden bij het testen van het vaccin. "Er zijn geen gegevens die laten zien dat de bescherming aanhoudt na de periode van 21 dagen," zeggen de fabrikanten.

6 of 12 weken

Onder meer Groot-Brittannië en Denemarken hebben besloten om de tweede prik van het vaccin uit te stellen, zodat meer mensen hun eerste inenting kunnen krijgen. De Britten willen de twee injecties met een tussenpoos van 12 weken toedienen, de Denen hanteren een termijn van 6 weken.

Duitsland overweegt uitstel van de tweede prik. Ook in België wordt erover nagedacht. Vaccinoloog Pierre Van Damme, lid van de Belgische taskforce, gaf afgelopen weekend aan dat de meer gespreide inenting 'in het achterhoofd' gehouden wordt.

Spanje ziet uitstel juist niet zitten. De Spaanse minister van Volksgezondheid zei vandaag dat Spanjaarden twee doses van het vaccin krijgen binnen de termijn die door de fabrikanten wordt aangeraden.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) stelt dat er maximaal 6 weken tussen de eerste en tweede dosis van het Pfizer-vaccin mogen zitten.

Amerikaanse toezichthouder FDA ook kritisch

Ook de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), die voor de federale overheid toezicht houdt op de veiligheid van medicijnen, waarschuwt in een nieuwe verklaring voor experimenten met een langere wachtperiode tussen twee prikken. "Dat is voorbarig, en wordt niet ondersteund door de beschikbare testresultaten. Als zulke veranderingen worden doorgezet, levert dat mogelijk een risico op voor de volksgezondheid."

De aanbevolen wachtperiode tussen twee inentingen, brengt de FDA in herinnering, is 21 dagen voor het vaccin van Pfizer-BioNTech en 28 voor het vaccin van Moderna.