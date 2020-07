AZ geeft strijd om CL-ticket niet op, overweegt juridische stappen

AZ legt zich nog altijd niet neer bij de beslissing van de KNVB om de club komend seizoen als nummer twee van de eredivisie aan de voorronde van de Champions League te laten deelnemen.

Ajax werd door de voetbalbond als nummer één van de ranglijst aangewezen en gaat daardoor vermoedelijk rechtstreeks naar het hoofdtoernooi van de Champions League.

De Volkskrant meldt dat de Alkmaarders juridische stappen voorbereiden in een poging alsnog het ticket van Ajax te bemachtigen. De Alkmaarse club wil desnoods het internationaal sporttribunaal CAS inschakelen.

Gelijk aantal punten

Ajax en AZ hadden evenveel punten op het moment dat de eredivisie als gevolg van de coronacrisis moest worden afgebroken. Ajax had een beter doelsaldo, maar AZ won beide onderlinge duels.

Vorige maand ging AZ-trainer Arne Slot namens de club in op de situatie. "De KNVB besloot niemand tot kampioen uit te roepen, omdat er niets over deze situatie in de reglementen stond. Vervolgens vroeg de UEFA de tickets voor Europese toernooien aan te wijzen op basis van sportieve gronden en toen werd wél naar de reglementen gekeken. Daar vind ik een tegenstrijdigheid in zitten", aldus Slot.