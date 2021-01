Liverpool incasseert opdoffer met tweede seizoensnederlaag; United ruikt bloed

Overigens was Trent Alexander-Arnold even daarvoor niet helemaal wakker door de assist van James Ward-Prowse verkeerd te taxeren.

Liverpool is in de Premier League tegen zijn tweede competitienederlaag aangelopen. Met basisspeler Georginio Wijnaldum gingen de Reds, die in zijn voorgaande twee duels al gelijkspeelden, met 1-0 onderuit bij subtopper Southampton.

Liverpool heeft nu al meer punten verloren dan in het hele vorige kampioensjaar (18 om 15). Manchester United kan volgende week alleen aan kop komen in de Premier League. De club moet daarvoor op 12 januari het inhaalduel bij Burnley zien te winnen.

Manchester United was in het seizoen 2012/2013 voor het laatst koploper in de Premier League op dit moment in het seizoen.