Politiek wil opheldering van burgemeester Van Zanen over demonstratie Duindorp

Van Zanen was vooraf persoonlijk nauw betrokken bij de demonstratie, blijkt uit een reconstructie van Omroep West . Zo zat hij bij gesprekken tussen de gemeente en de organisatoren over de alternatieve activiteiten in Duindorp na het afblazen van vreugdevuren. Daarnaast werd de feestverlichting van ongeveer 10.000 euro betaald uit een bijdrage van de gemeente.

Haagse raadsleden willen dat burgemeester Jan van Zanen opening van zaken geeft over zijn aandeel in de omstreden demonstratie in Duindorp. Bij de demonstratie op Oudejaarsdag voor het behoud van vreugdevuren waren tientallen mensen aanwezig die dansten, zongen en geen afstand hielden.

"De burgemeester heeft flink wat uit te leggen", zegt fractievoorzitter Kavish Partiman van het CDA in de Haagse raad. Hij noemt de demonstratie "onhandig" en vindt dat die naar het Malieveld verwezen had moeten worden. "Misschien wilden de Duindorpers de bijeenkomst graag in Duindorp hebben, maar de hele stad had behoefte aan een feestje op 31 december."

Ook andere partijen zetten vraagtekens bij de gang van zaken. "Vaststaat in elk geval dat er heel veel is misgegaan in Duindorp. Ik wil van de burgemeester precies weten waarom er op Oudejaarsdag niet is gehandhaafd en wat de rol is geweest van de gemeente in de aanloop naar Oudjaar", reageert Frans de Graaf van de VVD.

De gemeente liet vrijdag al weten onderzoek te doen naar de demonstratie. De organisatie en politie zouden deelnemers regelmatig hebben gewezen op de coronamaatregelen, maar daar werd niet altijd gehoor aan gegeven.