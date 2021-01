Chacón verruilt FC Emmen voor topclub in geboorteland Colombia

Het zal niet de grootste transfer zijn die januari gaat opleveren, maar het is mogelijk wel een van de mooiste. Michael Chacón verkast van Emmen naar Atlético Nacional, een van de topclubs van Colombia.

De 26-jarige middenvelder kondigde zijn komst al aan op het Twitter-account van de club: "Ik ben blij dat ik kan bevestigen dat ik terugkeer naar mijn land Colombia om daar te voetballen voor de grootste club van het land. We zien elkaar. Een knuffel."

Atlético Nacional werd zestien keer kampioen van Colombia en veroverde twee keer de Copa Libertadores, het belangrijkste Zuid-Amerikaanse clubtoernooi.

In 2016 haalde Ajax er Davinson Sánchez (nu Tottenham Hotspur) weg. Ook Napoli-doelman David Ospina speelde zich daar in de kijker van Europese scouts.

Van Colombia naar Emmen

De 26-jarige Chacón is geboren in Colombia, maar vertrok op zesjarige leeftijd naar Emmen met zijn moeder, die een Nederlandse man had leren kennen.

Hij speelde een aantal jaar in de jeugd van FC Emmen, voordat hij overstapte naar de jeugdopleiding van sc Heerenveen.

Tot een profdebuut in Friesland kwam het niet. Hij vertrok in 2015 naar FC Dordrecht, maar de doorbraak waar hij op hoopte kwam er daar ook niet. Twee jaar later klopte hij weer aan bij FC Emmen.

Op het oude nest verdiende hij een nieuw contract en bloeide het voormalig toptalent (hij maakte deel uit van de Oranje-selectie die het EK onder 17 won in 2011) weer op.

Hij speelde ruim 100 wedstrijden voor de club uit Drenthe en vierde er in 2018 de promotie naar de eredivisie.