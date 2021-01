Financiële handel gaat van Londen naar continent, ook naar Nederland

Londen, van oudsher een van de belangrijkste financiële centra in de wereld, verliest een deel van zijn financiële handel aan de Europese Unie. Dat blijkt op de eerste handelsdag in het nieuwe jaar. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldt "een flinke toename van activiteiten" op de platforms van financiële instellingen die zich in de aanloop naar de brexit in Nederland hebben gevestigd.

Volgens de Financial Times is voor bijna 6 miljard euro aan aandelenhandel verschoven van Londen naar hoofdsteden in de EU. Hierdoor mist het VK belastinginkomsten. In het handelsakkoord dat eind vorig jaar werd gesloten, zijn nauwelijks voorzieningen opgenomen om beperkingen in financiële handel op te heffen.

In Nederland heeft de AFM 54 handelsvergunningen verleend die voor de brexit zijn aangevraagd. Het gaat onder meer om handelsplatformen die zich bezighouden met handel op de aandelen- en obligatiemarkt.