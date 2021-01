Tientallen woningen in Alkmaar ontruimd na vondst explosief

De politie is bezig met de ontruiming van tientallen woningen in Alkmaar na de vondst van een explosief. Het gaat vermoedelijk om zelfgeknutseld vuurwerk, meldt NH Nieuws.

Het explosief werd aan het begin van de avond aangetroffen bij een woning in de Gaffelstraat.

Zware buis

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een dikke, zware buis van ongeveer dertig centimeter lang. Het is niet bekend welke stof er in het "geïmproviseerde explosief" zit, maar de politie houdt er rekening mee dat het om zwaar explosief materiaal gaat.

Vanwege de onzekerheid worden alle woningen in een straal van honderd meter rond het explosief ontruimd. Het gaat in totaal om 59 woningen. De EOD is inmiddels aanwezig om het explosief onschadelijk te maken.