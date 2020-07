Petrovic verheugt zich op herkansing in De Kuip: 'Als Dick belt, ga ik'

Voor de vierde keer in zijn carrière wordt Zeljko Petrovic herenigd met trainer Dick Advocaat. En nog wel in De Kuip, het stadion dat hij vijftien jaar geleden nog in mineur moest verlaten. "Dit is niet voor veel mensen weggelegd."

Petrovic spreekt van een bijzondere kans. Zijn eerdere avontuur in Rotterdam-Zuid als assistent van hoofdtrainer Ruud Gullit liet bepaald geen grootse indruk achter. "Als je denkt aan de succesjaren van Bert van Marwijk daarvoor, dan is die periode geen succes geweest", zegt hij in Langs de Lijn En Omstreken.

Het waren de jaren na de UEFA Cup-winst (2002), waarin Feyenoord de hoge verwachtingen maar niet kon inlossen. Machteloos en uiteindelijk zelfs radeloos trachtten Gullit en Petrovic destijds het team naar hun hand te zetten. Het was de periode waarin Gullit zich de uitspraak "Ik ben niet te benijden" liet ontvallen.

De Rotterdammers eindigden teleurstellend vierde, liefst 25 punten achter kampioen PSV. Gullit en Petrovic stapten na een seizoen al op. "Je kan alle trainers wel slecht noemen die geen kampioen werden. Ik vind dat wij in die tijd wel heel aanvallend hebben gespeeld, heel veel doelpunten hebben gemaakt", zegt Petrovic.

Indrukwekkende serie

Ook nu snakt de club na een paar magere jaren weer naar een prijs. Onder Advocaat werd voor de coronastop een indrukwekkende serie neergezet, waarvan niemand ooit zal weten of die nog tot een hoofdprijs had kunnen leiden.

Desondanks is het geloof weer terug om voor de titel te strijden en werden met Mark Diemers (Fortuna Sittard), Bryan Linssen (Vitesse) en Christian Conteh (FC St. Pauli) al drie nieuwe spelers aangetrokken. Met Petrovic is ook de trainersstaf rond. De assistent hoefde geen seconde na te denken toen Advocaat hem benaderde. "Er zijn mensen met wie ik altijd samen wil werken."