Tien spelers positief bij Go Ahead; wedstrijd tegen Jong PSV gaat door

De wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Jong PSV van dinsdagavond kan gewoon doorgaan. Bij de club uit Deventer zijn tien spelers niet beschikbaar vanwege een positieve coronatest, maar dat zijn er te weinig om de wedstrijd in de eerste divisie uit te stellen.

De reglementen schrijven voor dat een wedstrijd pas wordt afgelast als meer dan de helft van de selectie positief getest is. Die grens werd bij Go Ahead, waar afgelopen zondag bij 25 spelers een test is afgenomen, niet gehaald.

De club vermeldt vanwege privacywetgeving niet om welke spelers het gaat, maar dagblad De Stentor schreef zondag dat met doelman Jay Gorter, verdedigers Sam Beukema en Bas Kuipers, middenvelders Luuk Brouwers en Jay Idzes en aanvaller Jacob Mulenga liefst zes basisspelers door corona buitenspel staan.

Opsteker

Een opsteker voor Van Wonderen is dat de Griekse jeugdinternational Giannis-Foivos Botos vanaf maandag speelgerechtigd is en dus tegen Jong PSV zijn debuut kan maken.

Tot dusverre was het de Deventenaren redelijk gelukt om corona buiten de deur te houden. Jeroen Veldmate was afgelopen december pas de tweede speler die positief getest werd, na de besmetting van Kevin van Kippersluit in juni van vorig jaar.