Zonderland werkt aan ultiem afscheid, met joker achter de hand

Zonderland dacht aan stoppen: 'Maar wil afscheid nemen op toernooi'

In een wereld zonder corona was Epke Zonderland op een dag als vandaag druk bezig geweest met zijn opleiding sportgeneeskunde. Maar het liep allemaal even anders. Aan het begin van 2021 kijkt de turner vooruit naar zijn laatste kunstje en blikt hij terug op een roerig jaar. De Olympische Spelen van 2020 in Tokio hadden de laatste bladzijdes moeten zijn van zijn succesvolle loopbaan. Toen bleek dat het mondiale evenement vanwege de pandemie niet door kon gaan, moest de olympisch kampioen van 2012 wel even slikken. "Ik vond dat heel lastig. In mijn hoofd was ik al tijden bezig met de Spelen en dan valt dat ineens weg. Je mocht niet trainen, laat staan dat er een wedstrijd was om naartoe te werken. Het was zoeken om het een plekje te kunnen geven", weet hij nog. Stoppen of doorgaan? Zonderland overwoog zelfs even om er een vervroegd einde aan te breien. "Niet dat ik dat graag wilde, maar ik dacht er wel over na. Toen was er ook nog veel meer onzekerheid."

Tijdens de eerste lockdown sleutelde Epke Zonderland aan zijn eigen trainingslocatie met rekstok - ANP

De rekstokspecialist zag het al gebeuren dat hij een jaar lang opnieuw alles opzij zou zetten voor Tokio, om dan vervolgens wellicht te horen dat de Spelen opnieuw niet door zouden gaan. "Dat leek me niet echt een fijn laatste jaar van mijn loopbaan." "Ik dacht dus wel na over stoppen, maar ik heb nooit bewust overwogen om het te doen. Zover kwam het niet. Ik wil namelijk graag afscheid nemen op een toernooi."

'Veel onzekerheden, maar voor mijn gevoel staat Tokio vast' - NOS

Dat moet komende zomer - als de uitgestelde Spelen in Tokio doorgaan - gebeuren. Maar Zonderland is nog steeds niet zeker van zijn olympische ticket. Onduidelijk Hij leek zich vorig jaar te hebben gekwalificeerd op basis van zijn wereldbekerprestaties, ook omdat zijn Japanse rivaal Hidetaka Miyachi op de beslissende wedstrijden ontbrak. Het is echter onduidelijk of Miyachi komend voorjaar alsnog een kans krijgt in de wereldbekers om deelname af te dwingen. En dus benadert Zonderland het beslissende kwalificatiemoment in maart, de World Cup in Doha, alsof hij nog alles moet geven - en dus vlammen.

Epke Zonderland in actie - EPA

"Tsja. Als ik al wist dat het niet nodig zou zijn, kon ik een andere, betere voorbereiding draaien voor de Spelen. Maar ik accepteer het. We hebben er allemaal mee te dealen." Nieuwe concurrent In de kwalificatiecyclus was Miyachi dus zijn grote concurrent. Nu dient zich een ander aan: Kohei Uchimura. De tweevoudig olympisch kampioen op de meerkamp heeft zich gespecialiseerd op de rekstok. Tijdens een wedstrijd in Japan, vorige maand, stak hij in grootse vorm. "Waar ik al heel erg onder de indruk ben en was van Miyachi, zie ik nu een nog grotere tegenstander in Uchimura", bekent Zonderland. Uchimura is geen concurrent om een kwalificatieticket. De Japanner plaatst zich via een andere route. Uchimura en Zonderland vechten een eventuele strijd pas uit op de Spelen.

Japanners maken indruk op Zonderland: 'Miyachi is goed, Uchimura nog beter' - NOS