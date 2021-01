De grootste pensioenfondsen gaan niet korten

De pensioenfondsen zitten al jaren in zwaar weer. De lage rente en de coronacrisis hebben het voor veel fondsen moeilijk gemaakt de financiën op peil te houden. Minister Koolmees van Sociale Zaken maakt daarom een uitzondering, kondigde hij al aan: de dekkingsgraad moest op 31 december 2020 90 procent zijn, in plaats van 100 procent. Daar voldoet ABP dus aan.

De dekkingsgraad van ABP was eind december 92 procent. Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft een dekkingsgraad van ruim 91 procent en hierdoor hoeven de fondsen, met de hakken over de sloot, niet te korten. Pensioenfonds Metaal Techniek staat er iets beter voor en heeft een dekkingsgraad van 95,3 procent.

Nog altijd groot risico

De verwachting is dat meer grote pensioenfondsen niet hoeven korten. Maar dat betekent niet dat de problemen weg zijn, zeggen deskundigen tegen de NOS.

"Als je nu niet kort, is er nog wel de kans dat het in de komende jaren alsnog moet gebeuren", zegt Marieke Knoef, hoogleraar pensioen en economie aan de Universiteit Leiden. "Fondsen met een dekkingsgraad tussen de 90 en 95 procent lopen een groot risico", zegt Frank Driessen van pensioenadviseur Aon.

Rekening voor de werkenden

Volgens Knoef is het kiezen tussen twee kwaden. "Niet korten is relatief gunstig voor de ouderen en mensen die vlak voor pensionering zitten. Anderzijds: je weet niet wat de toekomst ons gaat brengen. Het rendement ligt in de toekomst mogelijk lager dan we gewend waren. Jongeren hebben het dan ook hard nodig, daar moeten we natuurlijk ook goed over na denken."

Driessen wijst erop dat door niet te korten de problemen verder vooruit worden geschoven. "Je hebt meer lasten dan wat er in de pot zit en dit wordt niet opgelost met de premies die worden geheven." De rekening wordt gepresenteerd aan de werkenden, concludeert hij.

In 2026 moeten pensioenfondsen een minimale dekkingsgraad van 95 procent hebben. De twee grootste pensioenfondsen zitten daar nu nog onder. Het zal afhangen van de economische ontwikkelingen of pensioenfondsen later niet toch nog moeten korten.