6671 nieuwe besmettingen, minder dan gemiddeld

Het aantal ligt fors lager dan gemiddeld afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 8229 positieve tests bij kwamen. Gemiddeld genomen blijft het aantal positieve tests dus dalen.

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6671 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 757 minder dan gisteren. Het is het laagste aantal sinds 9 december.

In de ziekenhuizen nam de bezetting iets toe, al lijkt er volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute zorg inmiddels een "plateau" bereikt.

In totaal liggen er nu 2845 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2710), van wie 715 op de IC (gisteren: 704), blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Die 2845 is het hoogste aantal van de tweede golf, maar toch lijkt er sprake van stabilisatie, denkt ook het LCPS.