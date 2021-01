Asscher door als lijsttrekker PvdA ondanks rol in kinderopvangtoeslagaffaire

Lodewijk Asscher is niet van plan op te stappen als PvdA-leider, schrijft hij in een brief aan alle leden van de partij. Over zijn lijsttrekkerschap was in sommige PvdA-gelederen discussie ontstaan vanwege zijn rol in de kinderopvangtoeslagaffaire.

Asscher schrijft dat het rapport over de affaire de afgelopen weken "nog stevig nadreunde." "Deze affaire staat zo haaks op wat voor mij de drijfveer is om in de politiek actief te zijn. Namelijk zorgen voor een samenleving waarin we eerlijk en fatsoenlijk met elkaar omgaan. En waar ieder mens veilig zichzelf kan zijn. Daarom wil ik vooropgaan in de strijd voor een nieuwe verzorgingsstaat."

Onder plaatselijke afdelingen circuleerde in december een brief van de afdeling Hoeksche Waard, waarin werd gesteld dat Asscher door zijn rol in de toeslagenaffaire bij de komende verkiezingen geen lijsttrekker meer kon zijn. Dit weekend vroeg het bestuur van de afdeling Deventer om een nadere verklaring van de top van de partij over de discussies binnen de afdelingen.

Onvoldoende doorgevraagd

Asscher bood 21 december zijn excuses aan voor de fouten die hij als minister van Sociale Zaken en vicepremier in het tweede kabinet-Rutte heeft gemaakt. Hij vindt achteraf dat hij onvoldoende heeft doorgevraagd na signalen dat de fraudejacht van de Belastingdienst uit de hand liep. Hij schaamt zich voor zijn rol in de affaire.

Asscher was van 2012 tot 2017 minister van Sociale Zaken. In die periode werden duizenden ouders door de Belastingdienst ten onrechte aangemerkt als fraudeur, met als gevolg dat ze soms tienduizenden euro's aan toeslagen moesten terugbetalen. Asscher was als minister niet verantwoordelijk voor de fiscus, maar wel voor de Wet kinderopvang, waarin de kostenverdeling voor opvang is geregeld.

Onvergeeflijk

Martin Honders, bestuurslid van de PvdA in Hoeksche Waard en een van de opstellers van de kritische brief, zei in december dat wat hem betreft het hele kabinet, maar ook Asscher moet aftreden. "Er zijn zeker 6000 mensen in de vernieling geholpen en niemand die er wat aan deed. Dit soort fouten zijn onvergeeflijk en dat betekent dat je je consequenties daaruit trekt." Uiteindelijk stuurde de afdeling de brief overigens niet naar het partijbestuur.

Volgens een woordvoerder van de partij heeft het noch voor Asscher noch voor de partij ter discussie gestaan of Asscher door zou gaan. De kritiek kwam volgens de woordvoerder ook van een kleinere minderheid.

Asscher schrijft in zijn brief aan de leden dat het er nu om gaat het vertrouwen in de overheid te herstellen. De PvdA wil net als andere partijen het toeslagenstelsel op de schop nemen. "Het is onze opdracht om de nieuwe verzorgingsstaat vorm te geven", schrijft Asscher.