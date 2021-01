Davids vindt nieuwe trainersklus bij Portugese derdeklasser

Edgar Davids is de nieuwe hoofdtrainer van de Portugese club SC Olhanense, zo heeft de oud-international bekendgemaakt via Instagram. De club komt uit op het derde niveau van Portugal.

De 47-jarige Davids, oud-speler van onder meer Ajax, Juventus en FC Barcelona, was sinds afgelopen zomer assistent-trainer bij Telstar. Eerder was hij kort werkzaam bij Oranje Onder 20. Van 2012 tot 2014 was hij speler/coach bij de Engelse club Barnet FC in de onderste regionen van het Engelse profvoetbal.

Derdeklasser Olhanense, uit Olhão (in de Algarve), staat op dit moment vierde met dertien punten uit zeven duels. Tussen 2009 en 2014 speelde de club op het hoogste niveau in Portugal.