David Hasselhoff veilt zijn auto uit Knight Rider

The Hoff veilt de spullen via de site Live Auctioneers . KITT, de geavanceerde pratende Pontiac van hoofdpersoon Michael Knight, moet tussen de 175.000 en 300.000 dollar opleveren. Als de auto voor minstens 25 procent meer dan de oorspronkelijke vraagprijs wordt verkocht, komt Hasselhoff de auto zelf afleveren.

David Hasselhoff houdt uitverkoop. De acteur laat 146 items veilen uit zijn privécollectie, waaronder zijn exemplaar van KITT, de auto uit Knight Rider en een rode Baywatch-zwembroek die hij droeg in een klein bijrolletje in een Spongebob-film.

Andere in het oog springend items zijn een wassen replica van David Hasselhoff, die werd gebruikt tijdens een cameo van de Baywatch-ster in The SpongeBob SquarePants Movie in 2004 en de zwembroek die hij toen droeg.

Hasselhoff hoopt dat zijn wassen evenbeeld tussen de 700.000 en 1,5 miljoen dollar opbrengt. De zwembroek, voorzien van Hoffs handtekening, zou zo'n 2500 dollar op moeten leveren.

Bekijk hier de zwembroek en het wassen beeld in actie: