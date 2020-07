Opnieuw boerenprotest en aangifte tegen minister Schouten

De politie laat weten dat de boeren zich "in goed overleg" bij Lent verzamelen op een groot parkeerterrein, om te voorkomen dat ze de stad in rijden. Vollenbroek wordt opgehaald en daarheen gebracht, schrijft De Gelderlander. Een delegatie van tien boeren mag de brief aan hem overhandigen.

"We strijden niet tegen de boeren", zegt Vollenbroek, "we willen de natuur overeind houden. Ze moeten de brief bij Rutte bezorgen." Volgens hem moet er minder worden gevlogen, moet er minder biomassa worden verstookt en zullen de boeren ook zelf iets moeten doen, zegt hij.

'Stikstofstrijder' Vollenbroek zegt op de hoogte te zijn van de komst van de boeren. "Ik zal de brief in ontvangst nemen, ik heb geen idee wat erin staat." Op het punt van de stikstofmaatregelen staat hij aan de kant van de boeren. "Ik vind het een prutsmaatregel."

Ook op andere plaatsen in Gelderland zijn boeren onderweg. Een groep is op weg naar Arnhem, waar ze op het politiebureau aangifte willen doen tegen minister Schouten van Landbouw. De boeren vinden het dierenmishandeling dat ze de hoeveelheid eiwit in het veevoer moeten verminderen om de stikstofuitstoot te verlagen. Eerder deden boeren in andere plaatsen ook al aangifte tegen Schouten.

Ook bij distributiecentra van Albert Heijn in Raalte en in Geldermalsen is een boerenprotest.

Het is voor de zesde dag op rij dat boeren aandacht vragen voor hun situatie. Ze vinden dat zij onevenredig zwaar opdraaien voor het verminderen van de stikstofuitstoot.

Het protest in Geldermalsen: