Boeren overhandigen brief aan 'aanstichter' stikstofmaatregelen

Zeker 50 boeren zijn met trekkers vanuit de Achterhoek naar Nijmegen gereden. Ze hebben daar een brief overhandigd aan Johan Vollenbroek, de milieuactivist die ze zien als de aanstichter van de problemen waarmee ze nu te maken hebben. Hij vocht het stikstofbeleid van het kabinet (het Programma Aanpak Stikstof, PAS) aan bij de Raad van State, die vervolgens de Nederlandse stikstofaanpak afschoot. 'Stikstofstrijder' Vollenbroek was op de hoogte van de komst van de boeren en zei dat hij geen idee had wat er in de brief stond, maar dat hij hem in ontvangst zou nemen. Op het punt van de stikstofmaatregelen staat hij aan de kant van de boeren. "Ik vind het een prutsmaatregel." Zo verliep de ontmoeting van Vollenbroek en een boerendelegatie:

De boeren mochten de stad niet in en zijn naar een groot parkeerterrein bij Lent gestuurd. Daar is Vollenbroek naartoe gebracht om de brief aan te nemen. In een hoek gedreven Er staat in dat de agrarische sector mede dankzij hem in een hoek wordt gedreven. De agrariërs klagen dat ze door Vollenbroek en de politiek monddood worden gemaakt en stellen dat bedrijven en aanverwante industrieën zullen omvallen door alle maatregelen. "Wij snappen dat er iets aan het stikstofprobleem moet worden gedaan. De landbouw heeft al heel veel gedaan en zal nog veel doen. Maar het kan niet zo zijn dat de minister op de stoel van de ondernemer gaat zitten." De boeren verwijten Vollenbroek dat hij "het liefst weer terug naar de Ot-en-Sien-landbouw". Volgens hen kunnen ze dan niet meer iedereen van voedsel voorzien en wordt het eten onbetaalbaar. "Wat u en de overheid vergeten, is dat wij alleen kunnen boeren met gezonde lucht en goede grond. En dat wij met onze gewassen juist ook een bijdrage leveren aan de schone lucht. Als dit zo doorgaat, bereiken wij met zijn allen niets." Niet tegen de boeren "We strijden niet tegen de boeren", zei Vollenbroek eerder op de avond, "we willen de natuur overeind houden. Ze moeten de brief bij Rutte bezorgen." Volgens hem moet er minder worden gevlogen, moet er minder biomassa worden verstookt en zullen de boeren ook zelf iets moeten doen. Op Twitter was te zien dat de boeren de stad niet in mochten en dat de politie met arrestaties dreigde: