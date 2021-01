Winter en lockdown 'recept voor somberheid', maar er zijn lichtpuntjes

Na een paar dagen (of weken) van relatieve rust gaan veel werkende Nederlanders vandaag weer aan de slag. Maar niet iedereen heeft uitgekeken naar deze eerste officiële werkdag van 2021.

Vooral werkende ouders laten van zich horen. Op sociale media zeggen sommigen "huizenhoog" of "enorm" te hebben opgezien tegen vandaag (hoewel er ook ouders zijn die de voordelen van thuisonderwijs inzien).

"Ik zit een beetje met mijn handen in het haar", licht Rowena Kroon toe. Zij en haar man hebben een hoveniersbedrijf in Den Haag. Haar man werkt daarvoor buiten de deur, zij doet de administratie en boekhouding. Met twee jonge kinderen, een dochter van 4 en zoon van 7 jaar, is dat pittig, vindt ze.

Puinhoop

"Mijn dochter zit in groep 1, dat is nog niet echt menens. Maar mijn zoon heeft bij de vorige schoolsluiting een leesachterstand opgelopen. Ik ben bang dat dat nu erger wordt, want juf op school is toch anders dan mama thuis. En ik maak me zorgen om mijn eigen werk, want dat wordt een puinhoop."

De 4-jarige dochter van Rowena heeft een handicap, dus zij heeft extra verzorging nodig. "Ik snap dat thuiswerken nodig is, maar het lijkt wel of mensen met een bijzondere situatie worden vergeten. En ik heb een donkerbruin vermoeden dat de lockdown nog wel langer gaat duren, dus ik zie het somber in."