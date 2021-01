Messi, Memphis & Wijnaldum: FC Transfervrij loopt over van kwaliteit

FC Transfervrij - NOS/ANP/Pro Shots

Wat hebben Lionel Messi, Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Gianluigi Donnarumma gemeen? Voetbalklasse, allereerst. Maar ook een aflopend contract, wat ze buitengewoon interessante transferdoelwitten maakt. Want een aflopend contract betekent geen transfersom. Bovendien staat het clubs vrij om Messi, Memphis en consorten nu al vast te leggen. Vanaf 1 januari mogen zij immers onderhandelen met - en tekenen bij - andere clubs. Hoewel het van sommigen geenszins vast staat dat ze hun transfervrije status daadwerkelijk gaan verzilveren, valt van de spelers met een aflopend contract een elftal samen te stellen dat niet zou misstaan in de knock-outfase van de Champions League. Doelman: Gianluigi Donnarumma (21), AC Milan Een van de grootste, zo niet dé grootste, keeperstalenten ter wereld. Eerste doelman bij AC Milan én de Italiaanse nationale ploeg en ondanks zijn jonge leeftijd een 'ervaren rot' met 224 wedstrijden achter zijn naam.

Gianluigi Donnarumma heeft Mino Raiola als zaakwaarnemer - ANP

Donnarumma is wel direct een van de voorbeelden van een speler van wie het contract afloopt, maar van wie ook wordt verwacht dat hij zijn club trouw blijft. Gezien zijn zaakwaarnemer Mino Raiola, die graag het onderste uit de kan mag halen, en de status van de jonge doelman zal dat waarschijnlijk wel tegen uitstekende voorwaarden zijn. Verdediger: Sergio Ramos (34), Real Madrid "We zullen zien, we zullen zien", zei de aanvoerder van Real Madrid desgevraagd over zijn toekomst. Zowel Sergio Ramos als Madrid wil met de ander door, maar de voorwaarden waaronder dat moet gebeuren zijn voer voor discussie. Ramos wil ongeveer 12 miljoen euro netto blijven verdienen en een contract voor twee seizoenen, de club mikt op een lager salaris en een verbintenis voor één jaar.

Lionel Messi en Sergio Ramos hebben beiden een aflopend contract - Pro Shots

Ramos staat sterk. Hoewel in verdedigend opzicht niet meer de wereldtopper van weleer, is hij nog altijd de onbetwiste leider van de Madrileense defensie. Alleen bij blessures en - in zijn geval niet onwaarschijnlijk - schorsingen doet trainer Zinédine Zidane geen beroep op hem. Verdediger: Eric García (19), Manchester City Als het aan Barcelona ligt, bewandelt Eric García de 'route Gerard Piqué': op jonge leeftijd door een club uit Manchester uit de Barça-opleiding weggeplukt worden, om enkele jaren later terug te keren naar zijn geboortestad met grote successen als gevolg.

García zou zelfs al akkoord zijn met Barcelona, dat de deal echter pas rond kan maken als de club een nieuwe voorzitter heeft. Tot die tijd kunnen andere geïnteresseerde clubs hun slag nog slaan en de viervoudig Spaans international voor de neus van de Catalanen wegkapen. Verdediger: David Alaba (28), Bayern München "De deur staat nog op een kier", meldde voorzitter Karl-Heinz Rummenigge nadat Bayern München zijn aanbod voor een nieuw contract had ingetrokken. Maar ook Real Madrid en Liverpool, beide genoemd als mogelijke nieuwe club voor David Alaba, koesteren goede hoop.

De 28-jarige verdediger, die grote successen vierde in München, zou de komende vijf jaar 25 miljoen euro per jaar willen verdienen. Geruchten die overigens gevoed werden door uitlatingen van Bayern in de media, tot frustratie van Alaba, die zichzelf na twaalf jaar trouwe dienst in München als geldwolf weggezet zag worden. Rechtshalf: Julian Draxler (27), Paris Saint-Germain Een van de meest zekere vertrekkers. Het voormalig supertalent refereerde afgelopen zomer al aan zijn transfervrije status en het feit dat geïnteresseerde clubs dan niet in de slag hoeven met Paris Saint-Germain over een transfersom.

Julian Draxler zinspeelde afgelopen zomer al op een transfervrij vertrek - ANP

Draxler groeide in Parijs nooit uit tot onbetwiste basisspeler, maar behoorde wel vaak tot de Duitse nationale ploeg van Joachim Löw. In oktober droeg hij zelfs nog de aanvoerdersband in de oefeninterland tegen Turkije. Middenvelder: Georginio Wijnaldum (30), Liverpool Trainer Jürgen Klopp hoopt "van harte" dat zijn multifunctionele middenvelder, met wie de Duitser naar eigen zeggen een heel goede relatie heeft, behouden blijft. Maar het is nog altijd wachten op witte rook vanuit Anfield, naar verluidt omdat Wijnaldum aast op een salarisverhoging.

Gezien zijn status in Liverpool is dat geen gekke eis. Wijnaldum speelt, op een enkel rustmoment hier en daar, alles onder Klopp en behoort tot de leiders van de selectie. Barcelona had afgelopen zomer al interesse en ook Internazionale wordt genoemd als mogelijke nieuwe club. Middenvelder: Hakan Calhanoglu (26), AC Milan Een van de drijvende krachten achter het huidige succes van AC Milan in Italië. Het is dan ook geen wonder dat de 'Rossoneri' hun spelmaker graag langer willen binden, maar het verschil tussen vraag en aanbod ligt naar verluidt ver uiteen. Calhanoglu zou 6 miljoen euro per jaar willen verdienen, Milan biedt 3,5 miljoen.

Hakan Calhanoglu is een van de drijvende krachten achter het succes van AC Milan - ANP

Manchester United, Juventus en Internazionale zingen rond als mogelijke nieuwe clubs voor de in Duitsland geboren Turks international. De Engelsen, niet vies van het smijten met miljoenen, zouden zelfs al in een vergevorderd stadium zijn met Calhanoglu. Linkshalf: Ángel Di María (32), Paris Saint-Germain "Ik wil mijn Europese hoofdstuk hier afsluiten, maar het is niet alleen aan mij", liet Di María in november optekenen. De Argentijn is nog altijd een belangrijke pion in Parijs, naast Neymar en Kylian Mbappé in de voorhoede, maar beleeft wel een minder seizoen.

Ángel Di María is bezig aan een minder seizoen in Parijs - ANP

Wat weleens een doorslaggevende rol zou kunnen spelen in de onderhandelingen tussen PSG en Di María: de trainerswissel in Parijs. Er zou sprake geweest zijn van enige frictie tussen de vertrokken Thomas Tuchel en de aanvaller. Als Di María onder Tuchels opvolger Mauricio Pochettino weer een onbetwiste basisspeler wordt, is een deal snel beklonken. Rechtsbuiten: Lionel Messi (33), Barcelona De beste speler ter wereld had al weg willen zijn uit Barcelona en heeft ditmaal niet eens een burofax nodig om een transfer af te dwingen. Messi is vrij om te gaan en staan waar hij wil, maar zal waarschijnlijk wachten tot duidelijk is wie de nieuwe clubvoorzitter wordt voordat hij een beslissing over zijn toekomst neemt.

Lionel Messi heeft ditmaal geen burofax nodig om Barcelona te verlaten - ANP

Een van de kandidaten, Emili Rousaud, heeft al gezegd dat Messi's huidige salaris voor Barcelona niet meer op te brengen is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de zesvoudig winnaar van de Gouden Bal nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Paris Saint-Germain en Manchester City, clubs met schier bodemloze zakken vol oliedollars. Spits: Sergio Agüero (32), Manchester City 2020 was niet het jaar van Agüero. De topscorer aller tijden van Manchester City rolde van de ene blessure in de andere en moet het, sinds hij weer fit is, doen met korte invalbeurten. Desondanks zou de club de beslissing of Agüero in Manchester blijft volledig aan de spits laten.

Bij Independiente ligt het shirt met rugnummer 10 al voor Sergio Agüero klaar - ANP

Agüero moet voor zichzelf bepalen of hij fysiek nog in staat is om door te gaan op het allerhoogste niveau. Anders lonkt een terugkeer naar Independiente, in zijn thuisland Argentinië, de club waar de goalgetter zijn carrière begon. De trainer van Independiente, Lucas Pusineri, heeft al aangegeven dat het shirt met rugnummer 10 voor Agüero klaarligt. Linksbuiten: Memphis Depay (26), Olympique Lyonnais De vraag is niet of, maar wanneer Depay vertrekt uit Lyon. Waarschijnlijk in de zomer, aangezien de Oranje-international dan een flink bedrag aan tekengeld kan opstrijken én het huidige seizoen kan afmaken in Frankrijk, waar hij met Olympique Lyonnais volop in de race is voor de landstitel.

Memphis Depay strijd met Lyon om de Franse titel - ANP