Atletiekbaas zit wondersloffen niet verder in de weg: 'Blij met innovatie'

De internationale atletiekbond World Athletics gaat geen extra beperkingen opleggen aan de 'wondersloffen' die het afgelopen atletiekseizoen voor een reeks aan wereld- en Europese records zorgde.

"Momenteel ben ik hier heel kalm onder", zegt voorzitter Sebastian Coe in The Guardian. "We moeten de innovatie niet verstikken. Er gaat veel geld om in de ontwikkeling van hardloopschoenen en daar ben ik blij om."

Verschil tussen record of niet

In de drang naar een marathon onder de twee uur ontwierp Nike een revolutionaire schoen met meespringend schuim en een verende carbonplaat. Met succes, want ruim een jaar geleden denderde Eliud Kipchoge op die schoen naar een tijd van 1.59.40. Een wereldrecord was het echter niet, Kipchoge liep geen officiële wedstrijd.

"Die snelle schoen is het verschil tussen een wereldrecord of niet", zei oud-atleet en voormalig Nederlands recordhouder halve marathon Greg van Hest, die tegenwoordig loopschoenen en atletiekkleding verkoopt, in december tegen NOS Sport.