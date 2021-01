Schiphol maakt balans op: vorig jaar ruim 70 procent minder reizigers

Schiphol vervoerde in het afgelopen jaar 20,9 miljoen reizigers. Dat is een afname van ruim 70 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Vanwege de coronacrisis bleef het totaal aantal vluchten in 2020 rond de 227.000 steken. Dat was minder dan de helft van het aantal vluchten in 2019.

Wel vlogen via de luchthaven flink meer vluchten voor vrachtvervoer (+68 procent), maar door het wegvallen van veel vracht in het ruim van passagiersvluchten, daalde de totale hoeveelheid vracht met 9 procent licht.

Andere luchthavens

Ook andere luchthavens schrapten door de coronacrisis vorig jaar een flink aantal passagiersvluchten. Zo reisden er via Eindhoven Airport 2,1 miljoen mensen, wat neerkomt op een daling van 69 procent.

Rotterdam-The Hague Airport vervoerde een half miljoen mensen, een daling van 77 procent ten opzichte van een jaar eerder.