Burgemeester Coevorden overlegt over onrust met organisaties wijk Poppenhare

ME-inzet Coevorden - Persbureau Meter

Burgemeester Bouwmeester van Coevorden gaat in gesprek met organisaties en verenigingen uit de wijk Poppenhare vanwege de ongeregeldheden in de wijk. Donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht was het er onrustig. Er liepen grote groepen mensen op straat en er werden vernielingen aangericht en branden gesticht. Zo ging onder meer een auto in vlammen op. Uiteindelijk greep de mobiele eenheid zaterdagnacht in. Vijf mensen werden aangehouden. Er was die nacht ook een vreugdevuur op straat. In het vuur waren wat ontploffingen. Daarnaast is het ingrijpen van de ME in deze video te zien:

ME grijpt in bij coronaprotest in Coevorden - NOS