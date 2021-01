Burgemeester Coevorden overlegt over onrust met bewoners wijk Poppenhare

Burgemeester Bouwmeester van Coevorden gaat in gesprek met bewoners van de wijk Poppenhare vanwege de ongeregeldheden in de wijk.

Donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht was het er onrustig. Er liepen grote groepen mensen op straat en er werden vernielingen aangericht en branden gesticht. Zo ging onder meer een auto in vlammen op.

Uiteindelijk greep de mobiele eenheid zaterdagnacht in. Vijf mensen werden aangehouden.

Om tafel

Bouwmeester wil met wijkbewoners om tafel om te kijken of hij de onvrede die er lijkt te heersen, kan wegnemen. "We gaan kijken wat we kunnen doen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan het gevoelde onbehagen", zegt hij tegen RTV Drenthe. Daarbij staat volgens hem voorop dat geen overlast meer wordt veroorzaakt.

De afgelopen nacht bleef het rustig, doordat de wijk was afgesloten voor buitenstaanders. Op basis van een gebiedsontzegging kon de politie mensen van buiten Coevorden tegenhouden die op weg waren naar Poppenhare. Ook gold in de wijk een samenscholingsverbod.