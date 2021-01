FIFA laat Makkelie WK clubteams fluiten, ook vrouwelijke arbiter naar Qatar

Het WK voor clubteams wordt van 1 tot en met 11 februari in Qatar gehouden en is vanaf de halve finales live te zien bij de NOS.

Het is de laatste keer dat het toernooi in deze vorm wordt gehouden. Vanaf 2022 doen er 24 clubs mee en wordt het WK niet meer ieder jaar, maar om de vier jaar gehouden.

Het WK voor clubs in Qatar is een belangrijke test in opmaat naar het WK voetbal dat eind 2022 op de rol staat in het land.