Bijna vijftig deurwaarders van kantoor GGN voor maand geschorst

Deurwaarders van kantoor GGN hebben een massale schorsing opgelegd gekregen vanwege tekorten op de rekening waar geïncasseerd geld op binnenkwam, schrijft het Financieele Dagblad. 48 medewerkers die in de periode 2014 tot 2018 voor het bedrijf actief waren, zijn een maand geschorst.

Volgens de zakenkrant is dit nog niet eerder op deze schaal gebeurd.

GGN is tegen de uitspraak in beroep gegaan, waardoor de maatregel vooralsnog is uitgesteld. De commercieel directeur van het kantoor spreekt tegenover de krant van een "kwestie uit het verleden" en zegt teleurgesteld te zijn over het besluit. GGN was niet direct bereikbaar voor verder commentaar.

Schorsing gevolg van klacht

De schorsing is het gevolg van een uitspraak van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, na een klacht van Bureau Financieel Toezicht. Deze instantie deed onderzoek naar de deurwaarders bij GGN en constateerde volgens het FD een zogeheten bewaringstekort op de derdengeldrekening van het kantoor.

Op zo'n rekening wordt het geïncasseerde geld geboekt om ervoor te zorgen dat als de deurwaarder failliet gaat, er alsnog kan worden uitbetaald. Het FD merkt op dat zo'n bewaringstekort eerder ertoe leidde dat deurwaarders uit hun ambt zijn gezet.

Doordat de zaak gaat over een periode van langer geleden, worden hierdoor ook deurwaarders geraakt die inmiddels voor een ander kantoor werken.