Flinke omzetstijging voor Jumbo

Supermarktketen Jumbo heeft een goed jaar achter de rug, mede door de coronacrisis. Uit de jaarcijfers die het concern presenteert blijkt hoe goed: de omzet steeg met 15 procent tot 9,68 miljard euro.

Het was een veelbewogen jaar voor Jumbo. Net als andere supermarkten kwam het voor logistieke problemen te staan toen mensen in maart aan het hamsteren sloegen en massaal producten zoals wc-papier inkochten.

Tegelijk besloten veel meer mensen dan het jaar ervoor de winkels te mijden, en hun boodschappen online te doen. Bij Jumbo groeiden de online bestellingen met 50 procent tot boven de 500 miljoen euro.

Uitbreiding, overnames en banen weg

Om de bezorging van boodschappen aan te kunnen, breidde het bedrijf het aantal 'bezorghubs' uit tot zes. Ook komende tijd verwacht de supermarktketen nog een flinke groei online, dus komen er dit jaar nog tien van die hubs bij.

Het aantal Jumbo-winkels nam afgelopen jaar ook weer toe. Inmiddels telt de supermarktketen 687 vestigingen in Nederland en België. Jumbo beslaat in Nederland inmiddels meer dan 21,5 procent van de markt.

Of het personeel van de supermarkten meer betaald krijgt nu de omzet van het concern flink hoger is, blijkt niet uit het jaarbericht. Eerder meldde Distrifood dat medewerkers een bonus kunnen krijgen: een boodschappencheque, spaarpunten en korting op boodschappen dit jaar.

Op het hoofdkantoor is afgelopen jaar een reorganisatie in gang gezet, waarbij banen verdwenen. Volgens het bedrijf was het vanwege de snelle groei van de supermarktketen nodig om de organisatie "slagvaardiger en meer wendbaar" te maken.

La Place en HEMA

De La Place-vestigingen, sinds de overname van het failliete V&D ook een relatief klein onderdeel van de Jumbo Groep, draaiden aanzienlijk minder goed. Door coronamaatregelen moesten de restaurants een deel van het jaar gesloten blijven. Personeel dat in restaurants werkte die gesloten waren, werd deels ingezet in Jumbo supermarkten om daar de grote drukte te in goede banen te leiden.

De omzet van de La Place restaurants kwam uit op 50 miljoen euro, waar dat het jaar ervoor nog 165 miljoen euro was. Uiteindelijk zullen 23 vestigingen gesloten blijven, daarvoor zoekt het moederbedrijf nu andere exploitatiemogelijkheden. Voor de 44 overgebleven reguliere restaurants zoekt het bedrijf nu samen met Vermaat, een bedrijf dat gespecialiseerd is in horeca en catering, uit wat het nieuwe restaurantconcept moet worden.

Vorig jaar werd ook duidelijk dat de eigenaren van Jumbo, de familie Van Eerd, samen met investeringsfonds Parcom, HEMA overnemen. Een samenwerking tussen HEMA en Jumbo was het jaar daarvoor al ingezet. Zo wordt er in gezamenlijke winkels op stations naast HEMA-artikelen ook Jumbo-eten en -drinken verkocht, en heeft inmiddels bijna de helft van de Jumbo-winkels HEMA-schappen met huishoudelijke artikelen.