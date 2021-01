NBA-ster Curry door het dolle heen met recordscore van 62 punten

Niet eerder kwam de 32-jarige Curry in een wedstrijd tot zo'n hoog puntentotaal. Zijn vorige record was 54 punten in februari 2013. Niet lang daarna domineerden hij en de Warriors de NBA met vijf finaleplaatsen op rij en titels in 2015, 2017 en 2018.

"Ieder schot van hem ging erin. En dat binnen tien seconden. We konden de score niet eens meer bijhouden", zei teamgenoot James Wiseman over de 62 punten van Curry. Het is vooralsnog de hoogste NBA-score in dit prille seizoen.

Ver verwijderd van de 100 van Chamberlain

Curry komt bij lange na niet in de buurt van het absolute NBA-record van Wilt Chamberlain. Als speler van Philadelphia Warriors was hij in maart 1962 goed voor 100 punten in een duel.

Los Angeles Lakers-legende Kobe Bryant bezet de tweede plaats met 81 punten in januari 2006 en Michael Jordan is terug te vinden op de twaalfde plaats met 69 punten voor Chicago Bulls in maart 1990.

Curry moet het doen met een gedeelde 34ste plaats.