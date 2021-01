Oud-defensieministers: Trump, betrek leger niet bij aanvechten verkiezingsuitslag

Alle tien nog levende voormalige ministers van Defensie in Amerika hebben president Trump opgeroepen de uitslag van de presidentsverkiezingen te erkennen. Ook waarschuwen ze hem in een opiniestuk in The Washington Post om het leger niet te betrekken bij zijn strijd om de uitslag aan te vechten.

Zonder enig bewijs claimt Trump dat hij de verkiezingen verloren heeft van Joe Biden vanwege fraude. Talloze rechtszaken die de president daarover heeft aangespannen, heeft hij verloren. Michael Flynn, Trumps voormalige nationale veiligheidsadviseur, opperde in december dat de president een staat van beleg af zou kunnen kondigen om onder toezicht van het leger nieuwe verkiezingen te organiseren.

Trump heeft ontkend dat als mogelijkheid te zien, maar nodigde Flynn wel uit op het Witte Huis, vlak nadat hij Flynn gratie had verleend vanwege zijn rol in de inmenging van Rusland in de vorige presidentsverkiezingen.

De groep ministers die het opiniestuk schreef bestaat uit zowel Democraten als Republikeinen. Ook Trumps twee vorige ministers van Defensie, James Mattis en Mark Esper, die in november het veld moest ruimen, hebben het stuk ondertekend. "De tijd om de uitslag in twijfel te trekken is voorbij; de tijd om de stemmen van kiescollege formeel te tellen, zoals voorgeschreven in grondwet, is gekomen", schrijven ze.

Kiescollege

Woensdag worden in het Amerikaanse Congres de stemmen geteld die het kiescollege op 14 december heeft uitgebracht. Dat is de laatste stap formele stap in de verkiezing van Biden tot president. Een groep van zo'n twaalf Republikeinse senatoren en meer dan honderd leden van het Huis van Afgevaardigden wil die telling echter aanvechten.

Andere senatoren en afgevaardigden, onder wie ook prominente Republikeinen, hebben zich sterk tegen dat plan gekeerd. Voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan zei in een statement: "Bidens overwinning is volkomen legitiem." Volgens Ryan tast het zaaien van twijfel over de verkiezingsuitslag "de fundamenten van onze republiek aan".

Dat vinden ook de tien defensieministers. "Met pogingen om de Amerikaanse strijdkrachten te betrekken bij het oplossen van een dispuut over de verkiezingen, zouden we ons in gevaarlijk, onwettig en ongrondwettig gebied begeven. Burger- en militair personeel dat bij het uitvoeren van zulke maatregelen betrokken is, is aansprakelijk en kan mogelijk strafrechtelijk veroordeeld worden voor de ernstige gevolgen van hun handelen voor onze republiek."

Vijanden

Ook vinden ze dat het afgelopen moet zijn met het tegenwerken van het overdragen van de macht aan de aankomende regering van Biden. Verschillende ministeries, waaronder dat van Defensie, werken daar niet goed aan mee, zegt het team van Biden.

Dat brengt de veiligheid van Amerika in gevaar, menen de ex-defensieministers: "Dit kan een moment zijn waarop de natie kwetsbaar is voor acties van onze vijanden, die willen profiteren van de situatie." Onder meer met Iran loopt de spanning weer op, een jaar nadat Amerika de belangrijkste militaire leider Qassem Soleimani doodde.