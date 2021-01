Ook leraren, agenten en boa's willen voorrang • Bild: lockdown Duitsland verlengd

Na de medewerkers in de acute zorg willen ook leraren, politieagenten en boa's voorrang bij het inspuiten van coronavaccins. "We snappen dat we niet tot de kopgroep behoren en dat de zorg eerst moet, maar als we willen dat de boel straks weer volledig gaat draaien, moeten we ervoor zorgen dat het onderwijspersoneel zo snel mogelijk gevaccineerd wordt", zegt onderwijsbond AOb tegen persbureau ANP. Een woordvoerder wijst erop dat het kabinet wil dat eindexamenklassen fysiek les krijgen. "Daar zijn heel veel zorgen over."

Ook de politiebonden willen voorrang voor hun achterban. "Het kabinet bestempelt de politie als vitaal beroep. Dan is het logisch om deze beroepsgroep ook snel te vaccineren", zegt voorzitter Van de Kamp van de ACP. Volgens hem en zijn NPB-collega Struijs komen agenten veel in contact met besmette personen, bijvoorbeeld bij arrestaties en reanimaties.

Boa's nemen een vergelijkbaar standpunt in. "Boa's worden gezien als mensen met een vitaal en essentieel beroep. Ze hebben veel contacten met andere mensen en lopen daarom extra risico op besmetting met het coronavirus. Een snelle vaccinatie van boa's is gewenst", zegt vakbondsvoorzitter Ruud Kuin. "Het is logisch dat zorgpersoneel en kwetsbare ouderen voorrang krijgen bij de inentingen, maar daarna verdienen ook boa's een snelle vaccinatie."

Het kabinet stelde zaterdag 30.000 Pfizervaccins beschikbaar voor medewerkers uit de acute gezondheidszorg. Dat was "een klein zijstapje op de hoofdroute", zei minister De Jonge van Volksgezondheid. De strategie van het kabinet blijft om eerst de meest kwetsbare mensen te beschermen. Dat zijn de mensen in de verpleeghuizen.

Zondag kregen huisartsen die in de spoedzorg werken te horen dat ze de eerste groep zijn die het Moderna-vaccin krijgt. Dat moet voor gebruik in de EU nog worden goedgekeurd.

