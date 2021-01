Engeland tot half februari in lockdown • 24.000 zorgverleners melden zich voor prik

Het kabinet werkt met spoed aan een wet die het zorgverleners verbiedt om op basis van leeftijd te kiezen wie bij schaarste een plek krijgt op de intensive care. Dat schrijft minister Van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer.

Artsenorganisaties hebben een draaiboek gemaakt voor het geval de toestroom van coronapatiënten zo hoog is dat er te weinig IC-bedden beschikbaar zijn. In dat geval wordt eerst gekozen voor patiënten die naar verwachting kort op de IC zullen liggen, bijvoorbeeld vanwege een hersenaandoening of bloedvergiftiging. Vervolgens wordt gekozen voor zorgverleners die coronapatiënten hebben verpleegd, op het moment dat er landelijk of in een bepaalde regio een tekort was aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes.

Als er dan nog steeds schaarste is, wordt gekeken naar leeftijd. Jongeren zijn dan eerder aan de beurt dan ouderen. Van Ark spreekt van leeftijdsdiscriminatie. "Ieder mensenleven is evenveel waard." Wat het kabinet betreft wordt de keuze op basis van leeftijd overgeslagen en wordt in zo'n geval gekozen voor het uiterste selectiecriterium dat de artsen hebben aangedragen: loten.

"Als een oudere patiënt op medische gronden even veel herstelkansen heeft als een jongere patiënt, mag volgens het kabinet hem of haar geen aanspraak op levensreddende zorg worden ontzegd", schrijft Van Ark. Toepassing van het draaiboek is "nu niet en hopelijk nooit aan de orde".