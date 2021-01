Eerste Oxford-vaccin toegediend in VK • Kerstvakantie voorbij, scholen online weer open

De Alliantie van Evenementenbouwers vraagt in een paginagrote advertentie in ochtendkranten om steun van de overheid. "De evenementenbranche werkt vanaf deze eerste werkdag keihard om van 2021 een memorabel jaar te maken", luidt de tekst. En verderop: "Zonder toezeggingen en een garantiefonds naar Duits model vanuit de overheid blijft een happy new year voor onze branche en u als bezoeker helaas uit."

De branche wil uiterlijk 1 februari van het kabinet weten waar ze aan toe is, zegt Alliantie-woordvoerder Jolanda Jansen tegen persbureau ANP. Ze is bang dat er anders niet genoeg tijd is om grote evenementen als het Eurovisie Songfestival, de Zwarte Cross en het ABN Amro World Tennis Tournament te organiseren.

"We kunnen het ons niet veroorloven een tweede evenementenzomer te missen", zegt Jansen. "Dan staat er straks een nog groter deel van de 100.000 mensen op straat en ligt een branche, die goed is voor 7,4 miljard omzet, compleet op zijn gat. Dan zijn niet alleen die mensen hun baan kwijt, maar de miljoenen bezoekers ook hun evenementen."