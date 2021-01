Coronabesmettingen op Bonaire flink toegenomen • Callcenter open voor vaccinatie-afspraken

Op Bonaire is het aantal besmettingen met het coronavirus flink toegenomen. Op 31 december waren er nog 13 besmettingen, met 61 mensen in quarantaine en op 3 januari was dat gestegen naar 58 besmette mensen en 151 mensen in quarantaine. Eén coronapatiënt is opgenomen in het ziekenhuis.

Sinds gisteren gelden strengere regels op het eiland. Zo mogen niet meer dan 10 personen bijeenkomen en mogen restaurants en bars maar de helft van hun capaciteit gebruiken tot een maximum van 50 personen. Ook moeten ze om tien uur 's avonds de deuren sluiten.

Ook in kerken zijn de helft minder mensen welkom en er mag niet gezongen worden. Gokhallen, casino's en bioscopen mogen tot uiterlijk middernacht openblijven, maar discotheken en 'seksinrichtingen' moeten de deuren gesloten houden.

In Bonaire zijn sinds maart vorig jaar drie mensen overleden door een besmetting met covid-19.